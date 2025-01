Remise officielle des rondaches aux élèves de la classe défense et citoyenneté du Lycée Agricole de Fontaines.

L’engagement citoyen des 30 élèves volontaires de la classe défense et citoyenneté du lycée de Fontaines marqué par une cérémonie ce mercredi 22 janvier.

Un moment fort de reconnaissance et d’émotion pour les 30 élèves de la classe défense et citoyenneté du Lycée Agricole de Fontaines lors de la remise officielle des "rondaches", cet écusson que porteront les jeunes sur l’épaule droite de leur uniforme. C’est aussi le signe distinctif qui marque désormais leur appartenance à ceux et celles qui servent le pays par les missions exercées.

En présence de Pierre Botheron directeur du Lycée, de Joëlle Arnoult, marraine du drapeau, des porte-drapeaux, du capitaine Frédéric Maillot de la gendarmerie de Chalon sur Saône, des encadrants du lycée, la cérémonie avec la levée des couleurs, la marseillaise chantée par les récipiendaires et surtout la remise des rondaches, fût un moment très important et émouvant pour les 30 élèves de cette classe défense. C’est la consécration de leur engagement citoyen au service de la population, de la nation et des valeurs de notre pays.

Maman en service lors de la cérémonie et son fils élève dans la classe défense.

Eléa, Chloé, Camille, Louna, Noah, Simon et leurs camarades, qu’ils soient de terminale, seconde, première, ils ont tous des projets différents même s’ils participent activement à cette classe défense. Certains et certaines poursuivront dans des métiers de la gendarmerie ou similaire, d’autres vont prendre des chemins différents mais une chose est sûre, ils garderont en eux cette notion du devoir, du respect et du service.

Être dans une classe défense demande non seulement de la rigueur mais beaucoup d’investissement personnel car toute la formation, l’instruction se déroulent en dehors du temps scolaire.

La cérémonie de remise des rondaches s’est terminée par le verre de l’amitié où chacun a pu s’entretenir avec les militaires présents, les porte-drapeaux.

C.Cléaux