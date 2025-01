Les élèves de BTS Productions Animales au CFA de Fontaines ont fait la restitution de leur voyage et rencontre avec les exploitants agricoles d’Irlande Pays de Galles et Angleterre.

Les 20 élèves, 12 filles et 8 garçons, partis 10 jours en voyage d’étude du 17 au 27 octobre 2024 en Irlande et Angleterre ont dès leur retour préparé une présentation avec support numérique de leur périple outre-manche. Il faut rappeler que les étudiants en BTS Pro étaient accompagnés de deux enseignants du Lycée Monsieur Chopard et Madame Dubot.

Après avoir étudié la possibilité sur plusieurs destinations Guyane, Madagascar, Polynésie Française, Madagascar avait été retenu mais très vite ils ont dû abandonner ce choix car la destination était déconseillée, classée zone orange par le ministère des affaires étrangères.

Les élèves ont su rebondir très vite et ils se sont orientés vers une destination non francophone, les Îles britanniques : Irlande, Pays de Galles et Angleterre.

Les élèves ont à tour de rôle présenté le déroulement de leur voyage d'étude et les différents sites et exploitations visités à l'ensemble des personnes présentes à cette restitution de leur séjour.

Le montage financier :

Il était important d’équilibrer les dépenses et les recettes. Préparation d’un budget prévisionnel, pas facile, ne rien oublier : transport, nourriture, visite, hébergement, actions commerciales internes et externes, sponsors, apport personnel…

En parallèle, ils ont préparé le voyage, la destination selon un planning bien établi, présentation aux instances de l’établissement scolaire pour validation et grand départ le 17 octobre pour l’Irlande première destination.

L’Irlande, début de l’aventure :

Première visite : un élevage hélicicole près de Virginia qui produit 5,5 millions d’escargots par an et dont le mucus est utilisé pour les produits cosmétiques.

Ensuite, plus en adéquation avec leurs études, ils ont visité un élevage bovin à Oldcastle et découvert deux races locales, les plus connues sont l’Highland Cattle et l’Angus que l’on rencontre dans les prairies verdoyantes de l’Irlande. Les élèves ont réalisé une étude très approfondie et très détaillée sur cette partie élevage bovin. Un autre type d’élevage très répandu, celui des ovins Valais Blacknose.

Les BTS ne pouvaient pas se rendre en Irlande sans passer par les légendaires distilleries de whisky ou de bières. Des visites où ils ont appris bon nombre de choses, à commencer par les origines de ces breuvages.

Un détour par la cathédrale Saint Patrick au cœur de Dublin pour ensuite poursuivre leur périple du côté de l’activité pêche et pour terminer en Angleterre par la visite de la ferme aux crocodiles située à une vingtaine de Km d’Oxford. 150 crocodiliens répertoriés dans cette ferme unique au Royaume Uni attirent environ 90 000 visiteurs par an.

Les élèves se sont tenus à disposition du public après leur exposé pour répondre aux questions et donner des compléments d’informations.

Ils ont invité les personnes à venir autour de la table pour déguster quelques boissons et mets.

Les 20 élèves ont apprécié cette expérience même si au départ ce n’était pas gagné et c’était une première dans des régions anglophones. Ils ont su gérer finances et logistique avec brio.

Comme chaque fois, la restitution est notée pour l’obtention du diplôme en fin d’année.

Crédit photos : Elèves BTS PA du Lycée/Christian Cléaux

C.Cléaux