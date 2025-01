Clarisse Maillet - Aérométal - CPME Saône et Loire - chevalier de la Légion d'Honneur

La plus haute distinction de la République a été attribuée à la Présidente de la CPME 71 et co-gérante de l'entreprise AéroMétal.

Ce n'est pas tous les jours que le Préfet de Saône et Loire vous honore au nom du Président de la République, de la plus haute distinction nationale, à savoir la Légion d'honneur. Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, a retracé le parcours professionnel de Clarisse Maillet, devant une salle comble dans les salons du Colisée, en présence Amir Reza-Tofighi - Président national de la CPME et fraîchement élu à la tête du mouvement patronal, d'André Accary - Président du Département de Saône et Loire, Sébastien Martin - Président du Grand Chalon, mais aussi de nombreux représentants des services de l'Etat ou de Christophe Maurel - Directeur départemental de la Banque de France, pour ne citer qu'eux.

Titulaire d'un Master de gestion, Clarisse Maillet a début sa carrière en tant que comptable avant de grimper les échelons professionnels se spécialisant dans le contrôe de gestion. C'est en 2001 qu'elle arrive au sein de l'entreprise Aérométal en tant que responsable administratif - référente qualité - assistante de direction. Un poste qui va lui permettre d'être une vraie touche à tout au sein de la société installée à Gergy. Elle devient au fil des années, Directrice Générale de l'entreprise, avant d'être co-gérante d'Aérométal aux côtés de Davy Beloeil. Un duo qui a su donner une toute autre tournure à cette entreprise spécialisée dans les métaux (lire l'article précédent sur info-chalon.com).

Avec un chiffre d'affaire de 14 millions d'euros en 2023, Aérométal a le vent en poupe, considérant "que nos poubelles industrielles sont de vrais trésors". "Vous avez transformé des périodes difficiles en opportunité" a précisé le Préfet de Saône et Loire, avant d'évoquer le lourd investissement en cours sur SaôneOr pour une "usine idéale" (lire l'article sur info-chalon.com).

Mais c'est bien sa casquette de patronne de la CPME Saône et Loire depuis mars 2022 qui lui a permis de prendre une toute autre dimension sur les questions économiques et sociétales. En l'espace de quelques années, elle aura pris toute la mesure de ses nouvelles fonctions au profit du territoire, des entrepreneurs et de l'industrie. "Vous êtes pleine d'énergie, toujours d'humeur égale, porteuse des valeurs de progrès et d'humanité" a conclu Yves Séguy, avant de lui agrafer la Légion d'Honneur.

Laurent GUILLAUMÉ