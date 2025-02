Bois-Sainte-Marie et La Clayette retenus par la Fondation du Patrimoine

Sept critères d’impact sont désormais récompensés par la Fondation : Art & Culture, économie, Tourisme, Environnement, Social, Formation & Transmission, Prévention & Sauvetage.

Véritable levier de dynamisation de l’offre touristique et culturelle, le patrimoine a des répercussions directes sur l’attractivité et la visibilité du territoire. La Fondation du patrimoine, en facilitant ces projets collectifs et en fédérant les acteurs publics et privés, contribue au sauvetage de ces sites et à leur réappropriation par les collectivités, la population et le tissu économique local. Depuis sa création, la Fondation du patrimoine a déjà attribué 36 Trophées Impact pour une dotation globale de 7 millions d’euros.

Les lauréats sont choisis par le bureau de la Fondation du patrimoine parmi les projets sélectionnés et proposés par les délégations régionales de la Fondation du patrimoine.

Les Trophées décernés en région Bourgogne-Franche-Comté sont :

TROPHÉE IMPACT ENVIRONNEMENT ANCIENNE MAISON DE MAÎTRE À BOIS-SAINTE-MARIE

Saône-et-Loire • Bourgogne-Franche-Comté

Éco-restaurer une maison de maître du XIXe siècle pour dynamiser durablement une zone rurale.

DOTATION : 150 000 €

TROPHÉE IMPACT PRÉVENTION & SAUVETAGE ÉCURIES DU CHÂTEAU DE LA CLAYETTE

Saône-et-Loire • Bourgogne-Franche-Comté

Sauver de la disparition les écuries d'un château du XVIIe siècle, faisant l'objet d'une ouverture au public importante.

DOTATION : 50 000 €