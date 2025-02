A tous les excités des réseaux sociaux... On vous invite à chercher ce que veut dire un "communiqué de presse"

Vous allez me dire, "les chiens aboient, la caravane passe"... certes ! Mais à un moment, il est toujours bon de rappeler à certains commentateurs sur les réseaux sociaux qu'info-chalon.com est l'un des très rares médias à donner la parole à tout le monde. "Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir" disait Jean de La Fontaine... Et bien sur info-chalon.com, depuis nos origines, nous donnons la parole à tout le monde. Oui, nous continuerons à donner la parole à la gauche, à l'extrême-gauche, à la droite et à l'extrême-droite, aux puissants comme aux faibles, même si cela vous irrite. Dans le pire des cas, nous connaissons quelques bons pharmaciens pour vous conseiller sur les aigreurs d'estomac.

Il est tellement facile de vous retrancher derrière l'anonymat des réseaux sociaux pour invectiver en permanence.

Pour le reste, on peut s'estimer finalement heureux de se voir insulter par la gauche et la droite, c'est que finalement notre travail n'est pas si mal fait, malgré certaines accusations, désobligeantes et souvent à la limite de la diffamation publique. Que ceux qui revendiquent à tout moment l'Esprit Charlie, cette liberté d'expression tellement chère à la société française, s'interrogent sur cette volonté permanente de faire taire une pensée qui ne serait pas conforme à la leur. Et puis pour les autres, si vous ne savez pas faire la différence entre un communiqué de presse, estampillé comme tel, avec un article signé par nos soins, nous ne pouvons plus faire grand chose pour vous.

Les mois qui viennent vont être riches en campagnes électorales, en prises de position des uns et des autres. On vous le dit clairement, on continuera à donner la parole à tout le monde. Si cette idée vous chagrine, passez votre chemin et jettez vos invectives ailleurs, on ne s'en portera pas plus mal.

Et puis, si vraiment vous voulez en parler, on est souvent sur le terrain... prenez votre courage à deux mains et venez causer !

Laurent GUILLAUMÉ