Full Combat Academy : Retour sur le championnat de France de Muay Thaï de Goussainville

Ce week-end, du 1 et 2 février, une fois de plus, les combattants du Full Combat Academy ont montré leur détermination et leur engagement sur le ring lors du Championnat de France de Muay Thaï, qui a eu lieu à Goussainville (Val-d'Oise).

Oriana Maequise-Conceição a réalisé un parcours exceptionnel en remportant le titre de championne de France après trois combats d'une intensité folle. À chaque affrontement, elle a su appliquer les consignes avec rigueur et intelligence, prouvant qu'au-delà de la puissance physique, la stratégie et le mental font la différence au plus haut niveau.

En quart de finale, la Chalonnaise était face à Meriam Iftene du Génération Sport Académie de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). En demi-finale, Oriana était face à Léa Moreau de l'Union Sportive Balgentienne de Boxe (USBB) de Beaugency (Loiret) et en finale, face à Sarah Yakhlifi du Boussy Muay Thaï 91 (BTM 91) de Boussy-Saint-Antoine (Essonne).

Il n'en a pas été de même, malheureusement, pour Camerone Le Jeune qui a livré un combat remarquable affichant un beau niveau technique et une grande combativité mais, malgré cette belle prestation, cela n'a pas suffi pour accéder aux demi-finales. Il repart avec une précieuse expérience et des axes de progression pour la suite.

En quart de finale, Camerone était face à Sami Ahroum du Muay Thaï & Co de Vitry-aux-Loges (Loiret).

Une défaite à méditer mais, comme dit l'adage, une défaite n'arrête pas le guerrier. Nul doute que le Chalonnais brillera à nouveau sur le ring.

Kylian Dorier s'est lui aussi illustré en quart de finale avec une véritable machine de guerre armoricaine sur le ring. Face à un adversaire tout aussi déterminé, il n'a rien lâché et a montré une énorme force de caractère. Parfois, le résultat ne reflète pas l'effort fourni, mais cette expérience le fera grandir pour ses prochaines échéances.

Malheureusement, il s'incline en quart de finale face à Elouan Quemeneur du Dragon Iroise Muay Thaï (DIMT) de Plouarzel (Finistère).

«En tant qu'entraîneur, mon rôle ne se limite pas à l'aspect physique et technique. L'aspect psychologique est un élément-clé en compétition, et c'est un domaine où j'excelle. Savoir trouver les mots justes, adapter la stratégie en fonction du combat, gérer les émotions et insuffler la bonne énergie à mes combattants, c'est ce qui permet de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Chaque combat est une leçon, et ce week-end en a été la preuve», nous explique Atef Ammari, le président et entraîneur du Full Combat Academy.

Bravo à Oriana pour son titre, et félicitations à Camerone et Kylian pour leur engagement. L'histoire continue pour le Full Combat Academy.

«Et ce n'est que le début !», précise Atef.

(Photos gracieusement fournies par Atef Ammari)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati