En route pour la Coupe de Minimes pour Kenzi BOUAICHA et Arthur MONTCHANIN !

Après un samedi fructueux pour les cadets, les minimes avaient à cœur de faire aussi bien lors du Championnat Bourgogne Franche Comté minimes prévu dimanche dernier à Besançon.

L’état d’esprit du groupe minimes a porté ses fruits et deux d’entre eux repartent avec leur qualification en poche pour la Coupe de France qui aura lieu le 21 mars prochain en région Parisienne.

Kenzi BOUAICHA a su démontré ses valeurs combatives sur chacune de ses rencontres et c’est logiquement, mais non sans frayeur en finale, qu’il remporte le titre de champion BFC -38kg.

Son camarade Arthur MONTCHANIN, a réussi à faire une super compétition tout en opportunité jusqu’en finale, terminant ainsi Vice Champion des -42kg. Une belle aventure attend ces 2 judokas qui vont se préparer à fond pour l’échéance nationale.

4 autres jeunes du club terminent au pied du podium, mais après de très beaux parcours pour Luna LEMAIRE (-36) Maxence MEYER (-34) Roméo BOGGIO (-46) et Yacine NAGARA (+73) et qui se classent tous 5èmes…

D’autres également ne sont pas loin et terminent à la 7ème place comme Nola BARILLON (-52) et Axel RAVENET(-38) et Malo BRIANTI RAYMOND (-46) et Nicolas MASSE (-66).

Une belle fierté pour le Coach Yann DU CLOSEL, qui voit un groupe naissant très appliqué et sans doute à suivre dans les prochaines années.