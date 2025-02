+5,3 % début janvier, la hausse des mutuelles passe mal

Si les professionnels justifient cette hausse par la nécessité de faire face à l'augmentation des dépenses des Français, cette motivation est jugée irrecevable pour 83 % des 3 110 personnes interrogées par l'entreprise Rosaly. D'autant plus que cette inflation a un impact significatif sur le budget de 52 % des sondés.

Pour éviter de payer le prix fort, 47 % des participants se disent prêts à comparer plusieurs offres de mutuelle santé. Bémol : parmi eux, 12 % estiment ne pas avoir le temps nécessaire et 6 % ignorent comment procéder. À l'inverse, 25 % des répondants pensent que ça ne vaut pas le coup en raison d'écarts de tarifs minimes. C'est pourtant faux ! Selon votre profil, vous pouvez bel et bien obtenir un tarif plus avantageux chez un concurrent, pour des garanties équivalentes.