Les Jeunes Socialistes de Saône et Loire estiment que «l'éducation doit être une priorité, pas un enjeu politicien»

Communiqué :



Partout en Saône-et-Loire, l’avenir de l’école publique est menacé par des fermetures de classes qui fragilisent encore davantage nos territoires. Cette situation, qui touche aussi bien les zones rurales que les centres urbains, est un drame pour les élèves, leurs familles et les enseignants qui s’investissent au quotidien pour offrir une instruction de qualité à tous. Face à cette réalité, certains choisissent la facilité du populisme. C’est le cas de M. Julien Odoul, qui, dans son dernier communiqué, tente d’opposer villes et campagnes, écologie et éducation. Cette stratégie politicienne, qui alimente artificiellement des divisions, ne sert qu’un seul camp : celui du Rassemblement National, un parti qui, malgré ses discours grandiloquents, n’a jamais rien fait pour l’école publique ni pour les parents d’élèves. Pire encore, il est, avec la droite la plus conservatrice, l’un des complices de la casse sociale que subit notre pays.

Nous, jeunes socialistes de Saône-et-Loire, refusons cette instrumentalisation et réaffirmons notre engagement en faveur d’une école républicaine forte, accessible à toutes et tous, sur l’ensemble du territoire. Loin d’être un simple service public, l’éducation est la clé de l’émancipation individuelle et collective. Elle permet de lutter contre les inégalités, de construire un avenir meilleur et de garantir un accès équitable au savoir, indépendamment de son origine sociale ou de son lieu de résidence. Alors que nos campagnes se vident et que les services publics reculent, il est plus que jamais impératif de faire de l’éducation une priorité absolue. Chaque fermeture de classe est un pas de plus vers la désertification de nos territoires, un coup porté à l’égalité des chances et un affaiblissement du pacte républicain. Plutôt que de s’enfermer dans des discours creux et stériles, nous appelons à des solutions concrètes : davantage d’investissements dans l’éducation, une meilleure répartition des moyens et une politique ambitieuse pour renforcer l’attractivité des métiers de l’enseignement. Nous apportons notre soutien plein et entier aux parents d’élèves qui se battent pour maintenir des écoles ouvertes, aux enseignants qui résistent face aux coupes budgétaires et aux élus locaux qui refusent de voir leurs territoires abandonnés. Nous avons été façonnés par l’école de la République et par ces enseignants, véritables hussards de la République, qui, malgré les difficultés, continuent de transmettre les savoirs et les valeurs essentielles à notre société.L’éducation est un pilier de notre engagement socialiste. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui défendent l’école publique, et nous restons mobilisés pour agir. Il est temps de faire de l’instruction une priorité nationale et non un simple levier électoral pour les populistes.



Les Jeunes Socialistes de Saône et Loire