Le sénateur de Saône et Loire, Fabien Genet fait son entrée au bureau du Sénat

Communiqué de presse

Ce mardi 11 février, les sénateurs du groupe parlementaire du sénateur Fabien Genet l’ont élu comme nouveau Secrétaire du Sénat. Il siégera désormais au bureau du Sénat, l’organe de gestion exécutive de la Chambre Haute.

A l’issue du scrutin, Fabien Genet a souhaité remercier chaleureusement ses collègues pour la confiance accordée.

« Au bureau du Sénat, je pourrai désormais porter leur voix et continuer de soutenir les efforts déployés par le Président Gérard Larcher pour conforter la Haute Assemblée comme pôle de stabilibilité dans le contexte politique difficile que nous traversons »

Le Bureau du Sénat joue un rôle important au sein de l’institution. Il entérine toutes les décisions qui concernent le fonctionnement du Sénat. Il se penche aussi sur les incompatibilités parlementaires, les problèmes déontologiques ou les conflits d’intérêts. C’est aussi lui qui se prononce par un vote sur les demandes de levée d’immunité parlementaire ou les transmissions au procureur de la République en cas de suspicion de faux témoignage devant une commission d’enquête parlementaire du Sénat.

Il est présidé par le Président du Sénat Gérard Larcher et composé de 8 Vice-présidents qui président les séances, de 3 Questeurs chargés de la gestion financière et administrative du Sénat et de 14 Secrétaires du Sénat investis de missions précises comme la supervision et le dépouillement des scrutins.

Les règles qui président à la constitution du Bureau permettent d’assurer en son sein une représentation équilibrée de tous les groupes politiques selon leur importance numérique. Comme la plupart des organes collégiaux du Sénat, il est composé « à la proportionnelle des groupes ».

La première réunion du Bureau du Sénat à laquelle assistera Fabien GENET aura lieu jeudi 13 février au matin.