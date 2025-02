Pluie de médailles pour le Yoseikan Budo chalonnais au championnat de bourgogne 2025

Le club du Yoseikan Budo chalonnais s'est rendu à baume les dames avec une délégation de jeunes combattants.

Était également présent le club de Chatenoy le royal et le club de Gergy.

Une très bonne organisation de la part du club de Baume les dames ou les compétiteurs ont pu exprimer tous leurs talents sur les tatamis.

On a pu assister à des combats EMONO JIAI (bâtons) et des combats SUDE JIAI LIGTH (pieds/poings)dans divers catégories .



Catégorie Pupilles - 25 kg :BELGHAZI ILIAS qui finit 1er dans les 2 disciplines dans sa catégorie et qui est devient Double médaillé Champion de Bourgogne Franche Comté 2025 et Champion BFC en KEN JUTSU 2025

En catégorie Benjamin -37 kg

PHILIPPE THIMEO :Champion BFC YOSEIKAN BUDO 2025

NDONDO ALLAN-WILFRIED:Champion BFC en KEN JUTSU 2025

Classement final

EMONO JIAI (combat bâton)

1er BELGHAZI ILYAS YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

2ème GUILLOT LELLIO YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

Pupilles - 37 kg

2ème BEN NEJMA ZYED YOSEIKAN BUDO CHALONNAISBENJAMIN- 37 kg

1ère NDO NDO ALLAN-WILFRIED YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

2ème PHILIPPE TIMEO YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

MINIMES- 50 KG

2ème CUSEY LAURA YOSEIKAN BUDO CHALONNAISCLUB



SUDE JIAI LIGHT (combat pieds/poings)Pupilles-25 kg

1er BELGHAZI ILYAS YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

2ème GUILLOT LELLIO YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

Pupilles-37 kg

2ème BEN NEJMA ZYED YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

BENJAMIN-37 kg

1ère PHILIPPE TIMEO YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

2ème NDO NDO ALLAN-WILFRIED YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

MINIMES -50 kg

2ème CUSEY LAURA YOSEIKAN BUDO CHALONNAIS

Bravo à tous et remerciement aux coachs pour leurs participations,aux arbitres et à tous les bénévoles qui ont ouvrés ont bon déroulement de cette compétition du championnat de Bourgogne 2025

De nouveau rendez-vous sont à prévoir dans le calendrier 2025....