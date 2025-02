L'argent n'a aucune importance en amour pour seulement 12 % des Français

On dit que l’amour n’a pas de prix… mais les Français ne semblent pas tout à fait d’accord ! Seuls 12 % pensent que l’argent n’a aucune importance en amour. Entre attirance pour la richesse et rejet de la pauvreté, cette nouvelle enquête menée par Yomoni dévoile à quel point nos finances influencent nos relations.

- 78 % des femmes et 71 % des hommes n’ont aucun problème à tomber amoureux d’une personne très riche.

- Mais 82 % des Français affirment qu’ils quitteraient un partenaire fortuné si l’amour n’était plus là.

- Et 55 % des hommes et seulement 44 % des femmes pourraient rester avec une personne très pauvre.

Alors, l’argent est-il un frein ou un moteur pour l’amour ? Réponses dans cette étude qui bouscule les idées reçues.

L’amour est aveugle… sauf quand il s’agit d’argent ! Alors que les questions financières sont souvent taboues dans les relations, cette nouvelle enquête menée par Yomoni auprès de 4 715 personnes à l’occasion de la Saint-Valentin révèle comment les Français perçoivent l’argent dans le couple.

Lien officiel : www.yomoni.fr

L’argent compte… mais pas autant que l’amour (enfin, presque)

L'argent fait-il le bonheur des amoureux ? Si le facteur financier est effectivement pris en compte dans la relation amoureuse, il est heureusement rarement perçu comme primordial. En effet, seulement 9 % des femmes et 6 % des hommes considèrent l’argent comme essentiel dans leur relation.

La grande majorité des Français considère donc l'argent comme une donnée moyennement importante, mais ce qui suggère qu'il joue effectivement un rôle sans être déterminant pour 52 % des hommes et 49 % des femmes.

Il est intéressant de noter une légère différence entre les sexes : les femmes sont un peu plus nombreuses à le juger important (31 % contre 28 % chez les hommes). Enfin, une minorité non négligeable (11 % des femmes et 14 % des hommes) affirme que l'argent n'a aucune importance dans leur relation, témoignant d'une vision idéalisée ou détachée des aspects financiers.

L’argent influence les relations… dès les premiers choix amoureux

Et non.. L’amour ne gagne pas toujours face aux contraintes financières. Cependant, 55 % des hommes semblent plus enclins à rester avec une personne même si celle-ci est très pauvre alors que seulement 44 % des femmes s’en déclarent capables. Près d'un tiers d’entre elles (29 %) admettent qu’elles chercheraient plutôt quelqu’un d’autre, contre 23 % des hommes.

Ces écarts suggèrent que les femmes accordent une importance plus grande à la stabilité financière dans leur relation amoureuse, peut-être en raison de pressions sociales ou économiques. Enfin, le taux élevé d’indécis (27 % des femmes et 22 % des hommes) met en lumière un certain malaise face à ce genre de questions.

Mieux vaut être avare que fauché… mais tout a ses limites

Une grande majorité d’hommes (59 %) et de femmes (62 %) avoue être prête à rester avec quelqu’un même si cette personne est très avare. A l’inverse, un tiers des répondants (32 % des femmes et 33 % des hommes) n'hésiterait pas à quitter un partenaire trop radin, signe que la générosité est un critère relationnel et amoureux important. Contrairement à la pauvreté, l’avarice peut être perçue comme un trait de caractère modifiable ou compensable. Enfin, très peu de Français ne se prononcent pas sur cette question ce qui montre que les avis sont plus tranchés : mieux vaut un amoureux fauché qu’un partenaire qui compte chaque centime !

Séduction et argent : un duo qui fait toujours recette

L’argent attire, c’est un fait : 78 % des femmes et 71 % des hommes avouent que tomber amoureux d’une personne très riche n’est clairement pas un problème.

Seulement 13 % des femmes et étrangement plus d’hommes (17 %) envisageraient de partir face à ce poids financier. Une décision qui peut être causée par la gêne d’un déséquilibre de pouvoir ou d’une dépendance financière. Tout comme la pauvreté, la richesse suscite des doutes: 9 % des femmes et 12 % des hommes ne veulent pas se prononcer.

Conclusion : L’amour peut-il vraiment se passer d’argent ?



Loin des clichés du grand amour inconditionnel, cette étude montre que l’argent influence nos relations bien plus qu’on ne veut l’admettre. Entre prudence et pragmatisme, les Français naviguent entre idéal romantique et réalité économique.

Finalement, peut-on vraiment aimer sans parler d’argent ? Une chose est sûre : l’amour et l’argent continueront de faire débat… et d’alimenter bien des discussions en 2025.

*Méthodologie : Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 4 715 personnes résidant en France, âgées de 18 ans et plus. Sondage effectué en ligne du 30 janvier au 5 février 2025 à partir du panel de répondants BuzzPress (27 500 personnes en France sondées électroniquement par email et sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn). Réponses compilées et pondérées en fonction de quotas préétablis visant à assurer la représentativité de l'échantillon et afin d’obtenir une représentativité de la population visée. Toutes les pondérations s'appuient sur des données administratives et sur les données collectées par l’INSEE.