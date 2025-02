Une soirée réussie pour le loto organisé par le COS de Châtenoy le Royal.

Les bénévoles, les membres du COS avaient mis les petits plats dans les grands ou plutôt des lots de grandes valeurs en jeu pour leur loto annuel à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

Quelques élus de la commune sont venus jouer et tenter de gagner un des lots mis en jeu, Monsieur le maire n’est resté qu’une ou deux parties, appelé à d’autres endroits.

Les 15 bénévoles répartis aux diverses tâches que nécessite l’organisation d’un loto ont parfaitement joué leur rôle et l’ensemble des participants a été satisfait de cette soirée. 285 personnes à scruter le tableau pour tenter de remplir sa grille le premier et faire quille..

Pour faire tourner la cage de pions, faire l’annonce des numéros sortants Lauriane et Marina aidées dans leur job par le panneau d’affichage de manière à bien confirmer le numéro sorti.

Chaque fois qu’une grille était complète, Olivier en faisait la vérification et l’heureux ou heureuse gagnante pouvait récupérer le lot mis en jeu. Les lots de chaque partie étaient répertoriés sur des feuilles à disposition sur les tables afin de motiver et mettre en haleine un peu plus les joueurs, surtout lorsque la valeur d’un lot était importante comme le premier lot qui comprenait un séjour d’une semaine d’une valeur de 790€, comme l’aspirateur robot, les nouvelles friteuses airfryer et bien d’autres lots.

Pour tenir toute la soirée, 100 parts de tartiflette, des hot-dogs, des sandwichs, des gaufres, des crêpes, des boissons ont été soigneusement préparés par les bénévoles, on pouvait noter encore cette année la présence de Marie-Christine ex- présidente du COS, retraitée, mais toujours présente pour donner le coup de main. Elle a préparé, avec Isabelle, la tartiflette qui n’a pas fait long feu, les 100 parts ont été vendues très rapidement.

Pour Emmanuel Berthod président du COS, ce loto est une vraie réussite, l’important était que les gens aient passé une bonne soirée. Il était très heureux d’avoir à ses côtés Ophélie et Marie-Christine, les deux dernières présidentes pour le conseiller et l’aider dans sa nouvelle fonction.

Le loto du COS est un évènement incontournable pour les mordus de loto.

C.Cléaux