Les premiers diplômés de BUT de l'IUT de Chalon-sur-Saône sont à la fête

C'est dans une Salle Marcel Sembat comble que cette cérémonie empreinte d'émotion a permis aux responsables de filières – BUT et Licences Professionnelles – de l'IUT de Chalon-sur-Saône de féliciter avec chaleur les étudiants qu'ils ont soutenus jusqu'à l'obtention de leur diplôme.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Laëtitia Martinez, la vice-présidente du Conseil régionale de Bourgogne Franche-Comté en charge de l'enseignement supérieur, la recherche, l'égalité réelle et la laïcité, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Emmanuelle Dupuit-Pinto, la vice-président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur et de la culture, Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Philippe Perrot, le vice-président de l'Université Bourgogne Europe délégué au patrimoine et à la stratégie des sites territoriaux, et Nicolas Brevet, le président du Conseil d'IUT, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati