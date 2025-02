La Région Bourgogne-Franche Comté se serre la ceinture budgétaire

La séance plénière du Conseil régional prévue demain abordera les orientations budgétaires pour 2025. Dans un contexte d’économies forcées, la Région prévoit de réduire certains postes de dépenses sans toucher à ses compétences obligatoires et envisage de nouvelles recettes.

« Le gouvernement Bayrou a desserré la contrainte sur la collectivité en passant de 60 à 30 millions d’euros d’économies demandées » a introduit Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. « Quand on est devant un manque à gagner de 30 millions d’euros, les efforts consistent à réduire les dépenses de fonctionnement et d’investissement, à jouer sur les recettes et à dégrader nos ratios de remboursement. »

Lire l'article sur Info-Beaune.com