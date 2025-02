Nouvel arrêté municipal : la Mairie s’engage pour améliorer la qualité de vie des riverains et la réduction des nuisances sonores

Ce mardi 18 février, M. le Maire, Giovanni Lanni, a consolidé le nouvel arrêté municipal avec Valery Coulon, policier Municipal et Olivier Schmitt, commandant de la communauté de brigade de gendarmerie.

L’ancien arrêté de transit de transport de marchandises, qui datait de 1991, a donc été modifié afin d’être amélioré.

En interdisant l’accès aux véhicules en transit de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes, cette décision va permettre à la commune :

*de réduire les nuisances sur les riverains

*diminuer la pollution

*baisser les nuisances sonores et olfactives

*limiter la détérioration des chaussées ainsi que l’affaissement des routes

« La commune de Givry n’est à ce jour pas calibrée pour que des engins d’une telle ampleur y circulent, les contrôles seront donc plus fréquents afin de dissuader les transporteurs de passer par ici et de se diriger plutôt vers le plan de déviation qui est, lui, plus adapté» a expliqué Olivier Schmitt.

Pour consulter l’arrêté en question et le plan de déviation mis en place, rendez-vous ci dessous mais aussi directement à la mairie de Givry ou sur le site internet de la commune ici.



Amandine Cerrone.