"Arnaud Sanvert et le RN : la stratégie du néant" pointent les Insoumis de Chalon

En juillet 2024 le candidat RN Arnaud Sanvert a obtenu une majorité relative et donc le poste de député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire à notre plus grand regret.

Pourquoi ce regret ? Parce que nous sommes attachés aux valeurs de la République : les libertés que le RN veut réduire pour certains, l’égalité que le RN ne défend pas pour tous (et notamment pour toutEs), la fraternité que le RN détruit en stigmatisant certains de nos compatriotes. Le RN ne rassemble pas, il divise profondément, c’est son but et sa méthode pour gagner le pouvoir.

A cela s’ajoute la quasi disparition de notre député RN (mais est-ce un mal ?). Où est la permanence parlementaire de M. Sanvert ? Nulle part ! Que défend M. Sanvert ? Rien du tout ! Où est M. Sanvert ? Il se balade çà et là en se cachant comme il l’a fait les vendredi 14 et samedi 15 février en visitant les lycées de Chalon lors des portes ouvertes où il ne s’est présenté à personne, n’a prévenu aucun chef d’établissement et ne les a donc pas salués.

Quel respect de la part d’un député membre de la commission éducation à l’Assemblée ! Alors, de quoi a peur M. Sanvert ? Est-ce bien là une attitude digne d’un élu de la République ? Quand M. Sanvert s’est-il manifesté pour défendre les intérêts du peuple et notamment des électeurs qui ont voulu lui faire confiance ? Distribuer des paniers garnis aux policiers à Noël c’est bien gentil mais nos policiers n’ont pas besoin d’une bouteille de vin et d’un pot de confiture. Il leur faut des moyens supplémentaires et donc un budget adapté que n’a pas voté le RN.

Empêtrés dans leur procès au sujet des assistants parlementaires du Parlement européen, Marine Le Pen et ses lieutenants font profil bas, tentent la diversion. Mais leurs votes à l’Assemblée dévoilent leur ligne :

- le budget de Bayrou est pire que celui de Barnier, pas grave, ils ne le censurent pas…

- l’affaire Bétharram révèle des atrocités commises pendant des décennies contre des enfants et adolescents mais nous n’avons entendu aucun élu du RN sur ce sujet car ils trouvent certains de leurs soutiens dans l’enseignement privé catholique. Les jeunes n’intéressent le RN que pour les critiquer lorsqu’ils ont des origines étrangères ou pour les soutenir lorsqu’ils font un salut nazi (étudiants de l’UNI). Il n’y a plus personne quand il s’agit de protéger les victimes contre leurs agresseurs. Arnaud Sanvert est membre de la commission éducation qui peut enquêter sur les lycées privés, que fait-il ?

- Macron veut placer son ami Richard Ferrand à la présidence du Conseil Constitutionnel d’où il pourra soutenir ses tentatives autoritaires : article 16 pour prendre les pleins pouvoirs, réforme pour permettre un 3e mandat… et le RN laisse passer en s’abstenant ! Marine Le Pen a toujours négocié des contreparties à ses votes en faveur de la macronie. Avec son procès en cours qui pourrait la rendre inéligible, on est en droit de se demander si des "faveurs" n'ont pas été réclamées...

- Bernard Arnaud, 1ère fortune de France (multipliée par 2 depuis l’élection de Macron en 2017 !), pleurniche parce que ses impôts vont augmenter un peu alors qu’ils resteront toujours très inférieurs à ce que paient les Français en pourcentage de leurs revenus. Il se dit patriote mais menace de quitter le pays et délocaliser ses activités si ses impôts augmentent. A-t-on la même définition du patriotisme ? Et Jordan

Bardella prend la défense de ce pauvre Bernard qui « se lève très très tôt, bien avant ses salariés ! » (interview BFMtv) Feignants de salariés donc…

Députés absents et inutiles, propositions antisociales et autoritaires, soutien aux riches et passivité avec les macronistes, est-ce bien là ce qu’on appelle une opposition?! Le programme réel du RN c’est l’argent pour les riches, la matraque pour les pauvres et la déportation pour les étrangers.

Plus déterminée que jamais et face à l’adversité, la France Insoumise continue son combat pour le peuple et répondra toujours présent aux côtés de ses partenaires pour défendre les intérêts de l’immense majorité des Françaises et des Français et construire un avenir en commun en France comme à Chalon-sur-Saône.

Damien Saley et Sylvie Hérody

Pour le Groupe d’Action Chalon l’Insoumise