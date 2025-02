La famille de Roger Jacquot lui rend hommage

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Roger Jacquot, survenu le 19 février 2025. Nous souhaitons lui rendre hommage pour son très grand courage.

Malgré son handicap depuis 19 ans à la suite de deux AVC, à l’annonce de son cancer rénal il y a 5 ans il a su redoubler de force et de ténacité pour combattre la maladie. Nous tenons à remercier l’ensemble du corps médical des Hospices Civils de Lyon, en particulier le professeur Paparel qui l’a pris en charge pour son cancer, et le docteur Maillet, oncologue, qui a assuré son suivi. Ils lui ont permis de profiter encore cinq années de son épouse, ses enfants et petits-enfants adorés.

Nous souhaitons également remercier l’équipe de soins palliatifs à domicile, infirmières et médecins, soins assurés par l’HAD de Chalon-sur-Saône avec professionnalisme et bienveillance. Roger a été très bien accompagné, il nous a quittés à l’âge de 69 ans, sereinement, à son domicile entouré de ses proches.

Merci à notre maman et mamie, Elisabeth, qui, guidée par l’amour véritable et sincère, a donné de toute son énergie et son dévouement pour rendre Roger heureux en toutes circonstances depuis le jour de leur rencontre.

Nous vous aimons.

La cérémonie d’adieux aura lieu le mardi 25 février 2025 à 15h30 à l’Eglise Saint-Pierre – place de l’Hôtel de ville – 71100 Chalon-sur-Saône.