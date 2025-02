AVIS DE DECES - Madame Andrée EUVRARD née GILLOT

GERGY



Charles et Nicole, Guy, Eliane, Josette et Claude, ses enfants ;

ses frères et sa belle-sœur ;

ses petits-enfants et leurs enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée EUVRARD

née GILLOT

survenu à l'âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 27 février 2025 à

10 heures, en l'église de Gergy.

La famille rappelle à votre souvenir :

Gilbert,

son époux décédé en 2015

et

Gilles

son fils décédé en 2021.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.