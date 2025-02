Inauguration de l'exposition photographique sur les photos postales au musée Nicéphore Niépce

Ce 22 février avait lieu l’inauguration de ‘Will Write Soon : Photos postales du “nouveau” monde’, au musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône. ; une exposition sur la démocratisation de la carte postale en Amérique. De par l'éloignement des familles, la baisse du prix des appareils photos et du coût de l’envoi peu cher, cette pratique s'est popularisée au début du XXe siècle. Cette exposition montre donc le quotidien des familles qui s'envoyaient des images prises dans l’instant pour leurs proches. Bien que sans motivation artistique, ces photos faisant plus office d’archives à une période bien précise aux Etats Unis mais il n’est pas rare de retrouver une dimension esthétique, rien que par la manière d’y insérer des informations, des mots, parfois écrit directement sur la photo par faute de place, des images parfois cadrées d’une certaine façon… L’exposition nous transporte dans l’intimité de près de 250 photographies tirées de la collection de l'auteur David Thomson. ‘Will Write Soon’ sera en place jusqu’au 18 mai 2025.

O.MR