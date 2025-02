Aurélien Dutremble, député de Saône et Loire, réaffirme son "engagement en faveur de l'agriculture française"

Présent à la Porte de Versailles à Paris, lundi 24 février pour l’inauguration du stand de la Saône-et-Loire et mercredi 26 février pour la journée Bourgogne-Franche-Comté, le député Aurélien Dutremble aura passé plusieurs dizaines d’heures au Salon de l’Agriculture.



Cela confirme son engagement en faveur du monde agricole.



Depuis plusieurs années, son action au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et, depuis juin 2024, à l’Assemblée nationale, témoigne d’un soutien constant aux agriculteurs, éleveurs et viticulteurs.



En qualité d’élu régional tout d’abord, il a pris position à plusieurs reprises pour défendre les éleveurs face à l’invasion du loup, soutenir fermement la nécessité de l’indépendance alimentaire française ou encore dénoncer la calamiteuse gestion des fonds FEADER par la région.



Depuis son élection au Palais Bourbon, il a multiplié les actions en faveur des filières et de l’ensemble de la profession, interpellant la ministre de l’Agriculture sur l’OFB (Office Français de la Biodiversité) et ses contrôles excessifs, mais aussi sur des sujets techniques tels que l’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN) pour le maintien des aides aux exploitations en zones défavorisées, l’agrivoltaïsme pour un développement maîtrisé et bénéfique aux exploitants agricoles, ou encore l’extension du parc du Morvan et son incidence sur les exploitants forestiers.



"C'est naturel pour moi d'être présent au Salon de l'Agriculture. La Saône-et-Loire, avec ses 6 079 exploitations, est le premier département agricole de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les agriculteurs, les éleveurs comme les forestiers ont besoin de notre soutien, et c’est ici la plus belle occasion de parler d’eux et de saluer leur travail. Je suis un défenseur des agriculteurs, pragmatique et surtout proche du terrain. Avec eux et avec les moyens d’un élu régional et d’un parlementaire, je me bats pour protéger l’agriculture française face aux défis que représentent les normes absurdes imposées par l’Europe, l’explosion des coûts, la concurrence déloyale des productions étrangères et l’écologie punitive. Il faut préserver notre modèle agricole et permettre à chaque agriculteur de vivre correctement de son travail."



Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire