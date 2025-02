ELAN CHALON - Romain Chenaud prolonge pour 5 ans au centre de formation

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la prolongation de Romain Chenaud à la tête du Centre de Formation pour les cinq prochaines saisons.

Courtisé par de nombreuses structures, Romain a fait le choix de la continuité et de la stabilité. Convaincu par l’ambition du club et la qualité de l’environnement de travail offert aux jeunes joueurs, le technicien chalonnais réaffirme son attachement à un club qui place la formation au cœur de son projet. La qualité de sa connexion avec Elric Delord, coach de l’équipe professionnelle, a renforcé la passerelle entre le Centre de Formation et l’équipe première.

Son engagement illustre la volonté du club de s’appuyer sur des bases solides pour préparer l’avenir, en développant ses talents en interne et en assurant une véritable passerelle vers le plus haut niveau, à l’image de l’éclosion actuelle d’un Akram Naji.

Reconnu comme l’un des coachs les plus réputés de l’hexagone, il continue de faire briller nos jeunes talents. Sa présence lors du dernier Young Star Gameorganisé par la LNB témoigne de son excellent travail et son impact dans le développement des futurs basketteurs de haut niveau.



Cette prolongation est un signal fort pour l’avenir du club : le développement des joueurs à l’Elan Chalon.

­

Le Mot de Romain Chenaud

“C’est tout d’abord une satisfaction personnelle, car cette re-signature me permet d’exercer le métier que j’aime dans un club que j’apprécie beaucoup, et dans un contexte très favorable, voire idéal, pour le faire.

Mais c’est aussi un signal très fort pour notre centre de formation, puisque, à travers cet engagement sur le long terme, le club réaffirme sa volonté de développer de jeunes joueurs afin de contribuer à la réussite de son équipe professionnelle.

Il ne me reste plus, avec le staff du centre de formation, qu’à concrétiser cette ambition. Mais comme il s’agit d’un projet que l’on souhaite porter à l’échelle de tout le club, la compétence et les bonnes relations entretenues avec les autres acteurs seront déterminantes pour sa réussite.

Je remercie le club pour la confiance qui m’a été accordée et réaffirme l’ambition que nous partageons tous : redevenir une référence en matière de formation en France.”