AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre MILLIERE

MELLECEY



Hélène, son épouse ;

Pierre-Jean et Céline,

son fils et sa belle-fille ;

Julie et Julien, Jules, Justine,

ses petits-enfants ;

Marie-Françoise, sa sœur,

Dominique, son frère,

Jean-Pierre et Mick CHEVAUX,

son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MILLIERE

survenu le 21 février 2025,dans 83ème année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 mars 2025 à 14 heures en l'église de Mellecey.



La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son fils

Vincent

décédé en 2021.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.