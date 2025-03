"Égalité des chances et fermetures de classes" pointe le PCF 71

Égalité des chances et fermetures de classes



Deux informations qui se télescopent à quelque temps d’intervalles :

Alors que contrairement à la loi sur l’obligation scolaire, de nombreuses classes se retrouvent sans enseignants, faute de remplaçant en nombre suffisant, que les difficultés scolaires nécessiteraient de réduire les effectifs par classe pour augmenter la qualité de l’enseignement, le ministère décide de fermer nombreuses classes en Bourgogne, prétextant une diminution du nombre d’élèves.

En Saône-et-Loire une soixantaine de fermetures sont envisagées d’après les syndicats.

Pour rappel, la France est un des pays d’Europe où le nombre d’élève par classe est le plus grand (22 de moyenne contre 17 en Grèce, Lettonie et Pologne) et les enseignants les plus mal payés en travaillant plus (900 heures devant élèves contre 740 en moyenne en Europe) ! (références)



Mais il faudrait faire des économies, car y-a plus d’sous !

Une égalité des chances à 20 millions d’euros

Sauf que peu de temps avant, le 3 février, les députés ont adopté le projet de loi de finances avec l'exonération des droits de succession ou de donation à hauteur de 75 % de la valeur du foncier jusqu’à 20 millions d'euros pour les domaines viticoles .

Ce qui veut dire que les gosses de riche des gros domaines viticoles vont pouvoir hériter sans efforts personnels jusqu’à 20 millions d’euros.

C’est ce qu’ils appellent "l’égalité des chances".

Pour enrober le tout, on nous explique qu’il y a une spéculation insensée sur les vignes, que les enfants des propriétaires seraient obligés de vendre à des financiers richissimes pour payer les droits de successions. Avant, ils ne pouvaient, les pauvres, n’avoir qu’un plafond de 500 000 €.

Quand les riches se plaignent des ultra-riches

Selon France-Info, LVMH aurait acheté 15,5 millions d’euros 1,3 hectare au domaine Poisot à Aloxe-Corton.

À Morey Saint-Denis François Pinault aurait payé 281 millions pour 7,5 ha (soit 35 millions/ ha).

Les "petits" se font manger par les "gros", la logique d’un système capitaliste de concentration des richesses et des pouvoirs.

Bref la spéculation fait monter les prix et se serait à l’État de faire des cadeaux pour favoriser la transmission familiale, ce qui ne manquerait pas en retour de faire encore monter les prix.

Les riches se plaignent des ultra-riches, mais se serrent les coudes pour ne pas régler leurs impôts en juste proportions de leurs fortunes, au détriment des services publics de l’éducation, de la santé…

Un peu en retard, mais tout de même, un beau cadeau de Noël

Le président de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB), n’en revient pas et déclare à Franc-Info :

"C'était inespéré de passer d'un plafond de 500 000 euros aujourd'hui à 20 millions d'euros, c'est plutôt assez incroyable dans les faits et au regard de la conjoncture actuelle. "

Il suffira qu’un des enfants ait un bail sur les terres pendant 18 ans pour en faire bénéficier toute la famille. Ça ferra un cadeau à plus d’un million par an pendant 18 ans, sans compter les revenus de l’entreprise très conséquents dans ces domaines bourguignons où les bouteilles ne sont accessibles qu’à une clientèle aisée et souvent étrangère.

Défendre les riches contre l’éducation et la santé

Les parents en France qui apprennent aujourd’hui les suppressions de classe, les enseignants à qui on annonce un nouveau blocage de leur rémunération et une baisse de leurs indemnités maladie, apprécieront la déclaration de la CAVB.

Qu’ils interpellent les élus macronistes, de droite et d’extrême-droite qui soutiennent cette proposition pour qu’ils leur en expliquent la priorité.

On peut tous s’interroger sur la responsabilité du gouvernement et de ses alliés (LR et RN) qui demandent au pays, aux collectivités, de se serrer la ceinture, pour financer des mesures encourageant les inégalités sociales et la production d’alcool (40 000 morts/an), au détriment de la santé et de l’éducation.

Le PCF considère que l’agriculture comme les services publics sont à défendre et promouvoir pour l’intérêt général, mais pas au prix de nouveaux cadeaux fiscaux aux plus aisés.



Fédération de Saône-et-Loire du PCF