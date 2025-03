Opération "J'aime la nature propre" - Plus de 5 m3 de déchets ramassés sur les berges du lac des Près Saint Jean à Chalon et à Chamfporgeuil

Ce sont un peu plus de 5 mètres cubes de déchets en tout genre qui ont été ramassés ce samedi entre 9h et 11h30 sur les berges du lac des Prés Saint-Jean à Chalon sur Saône et l'étang de la Gaule à Champforgeuil. Des détritus en tout genre comme un siège, une table en verre et une poussette pour les plus gros encombrants et beaucoup de plastique en tout genre, de canettes de bières et autres.... Ce sont surtout du côté du parking que les amondices ont été le plus ramassés.

Merci à la vingtaine de bénévoles qui se sont activés à cette collecte, à la fédération de pêche et de chasse départemental pour les sacs poubelles, les gants et la communication. Ainsi qu'à la municipalité de Chalon-sur-Saône pour la mise en place de containers et la valorisation des déchets par la suite. Un petit apéritif a été servi en fin de matinée pour remercier les personnes présentes.

Rendez-vous l'année prochaine sur Chalon-sur-Saône en espérant encore plus de participants!