Carton plein à Chatenoy en Bresse pour le premier loto des Amis de l’école

Et on peut dire que la manifestation était plus que réussie puisque ce sont 138 personnes qui sont venues "prendre leur(s) carton(s)" !

Au total, 15 parties on été jouées, le lancement des hostilités a eu lieu à 20h.

Divers lots comme la Switch Nintendo, friteuse air fryer, robot de cuisine, des places pour le parc Nigloland et plusieurs bons cadeaux ont été gagnés par les plus chanceux !

15 parents d'élèves bénévoles ont participé à la réussite de cette soirée.

« Sans eux, le loto n'aurait pas eu lieu nous les remercions sincèrement », ont déclaré les membres du bureau.

L’association remercie également la mairie de Chatenoy-en-Bresse, leurs partenaires qui ont offerts les lots : OKO, Timing room, Minut' beauté Institut, Salon de coiffure 10 minu tif, L'enjeu, le 1055, le Crédit Mutuel et la Lunetterie.

Les bénéficies de ce loto sont reversés à l'école chatenoyenne Jacques Brel en les aidant à financer des sorties scolaires, des projets pédagogiques ou encore l’achat de matériel.



Amandine Cerrone.