Retour en images sur la réception des bénévoles du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône

Dans la soirée du vendredi 28 février, les bénévoles du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône et leurs partenaires ont eu droit une très chaleureuse réception à l'hôtel de ville.

Une équipe résolue à réaliser l'intégralité des objectifs de ce 104ème Carnaval de Chalon.

À noter que dimanche dernier, plus de 50 000 personnes étaient présentes pour le premier défilé de ce Carnaval de Chalon 2025.

Félicitations à leurs Majestés les Reines de Carnaval, à la joyeuse et très honorable Confrérie gôniotique, ainsi qu'à tous les bénévoles et agents municipaux, aux forains et aux dizaines de milliers de spectateurs qui, présents ce dimanche 2 mars, ont à nouveau envahir nos rues pour le deuxième défilé.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati