AVIS DE DECES - Monsieur Patrick PREVOST

CHALON-SUR-SAÔNE



Stéphane, son fils ;

Guy et Marie-Louise,

son papa et sa belle-mère ;

ses frères, ses sœurs

et leurs conjoints ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

Elisabeth ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick PREVOST

survenu le 22 février 2025, à l'aube de ses 71 ans.

La cérémonie sera célébrée vendredi 7 mars 2025, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Patrick a rejoint sa maman

Gilberte

décédé en 1977.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.