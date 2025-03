Profitez bien de ces quelques jours de soleil en Saône et Loire !

Enfin ! Du ciel bleu, du soleil, des températures douces... une belle semaine printanière en Saône et Loire mais attention le ciel s'assombrit.

Savoureux cocktail que celui des vacances scolaires et d'un temps printanier ! Un petit bonheur pour tous les organismes meurtris par des semaines à n'en plus finir de temps maussage. Chargez-vous en vitamines ensoleillées ! A partir de dimanche, le temps va connaître un net changement avec le retour des averses. Un temps relativement instable qui s'installera pour quelques jours, alternant entre éclaircies et averses printanières.