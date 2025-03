Emmanuel Macron s’exprimera ce mercredi soir à 20h sur la situation internationale

Face à un climat international marqué par de vives tensions, Emmanuel Macron s’adressera aux Français ce mercredi soir à 20h. L’annonce a été faite par le Président lui-même sur X : « Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20 h. »

Cette allocution intervient alors que la suspension de l’aide militaire américaine à l’Ukraine et l’échange tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky suscitent de nombreuses inquiétudes. Emmanuel Macron devrait évoquer ces tensions géopolitiques et la position de la France face aux évolutions de la situation mondiale.