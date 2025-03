AVIS DE DECES - Madame Claire VERNANCHET née JEANNIN-NALTET

REIMS, MERCUREY



Raymond VERNANCHET, son époux,

Estelle VERNANCHET,

Emilie et Benoît ESCHARD,

Laurence et Arnault LEBEAUPIN,

ses enfants et gendres,

Chloé et Agathe,

Jeanne, Mayeul et Camille,

Timothée et Antoine,

ses petits-enfants,

ont l'immense tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de

Madame Claire VERNANCHET

née JEANNIN-NALTET

survenu le vendredi 28 février 2025, dans sa 74e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Jacques à Reims, 11, rue Marx Dormoy, le vendredi 7 mars 2025 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.