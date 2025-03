Aurélien Dutremble rejoint le groupe d'étude «Élevage et Pastoralisme» à l'Assemblée nationale

Ce groupe joue un rôle clé dans la réflexion, l'accompagnement et les enjeux des politiques liées à l'élevage. Plus de détails avec Info Chalon.

Le député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire, Aurélien Dutremble, est nommé membre du groupe d'étude «Élevage et Pastoralisme» à l'Assemblée nationale. Ce groupe joue un rôle-clé dans la réflexion, l'accompagnement et les enjeux des politiques liées à l’élevage.

Terre d'élevage bovin et ovin d'excellence, la Saône-et-Loire est un territoire où ces filières occupent une place centrale.

«Je suis honoré de contribuer aux travaux du groupe d'étude sur l'élevage pour défendre nos éleveurs et valoriser leur savoir-faire exceptionnel qui fait notre fierté et contribue à notre souveraineté alimentaire. Au-delà, l'élevage c'est aussi un pilier de notre gastronomie et du patrimoine agricole français, avec des productions unanimement reconnues et appréciées bien au-delà de nos frontières», a déclaré Aurélien Dutremble.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati