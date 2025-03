AVIS DE DECES - Madame Gilberte GIRARDEAU née GUILLEMAUT

SAINT-RÉMY - LESSARD-EN-BRESSE



Ses nièces et neveux ;

ses petites-nièces

et petits-neveux ;

sa sœur et son frère ;

sa belle-sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gilberte GIRARDEAU

née GUILLEMAUT

survenu à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 mars 2025 à 14h30 en l'église de Notre Dame de Lumière à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'EHPAD Les Terres de Diane de Saint-Rémy pour leur dévouement et gentillesse.

La famille rappelle à votre souvenir

Georges

son époux, décédé en 2014.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.