LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE FOOTBALL - Une Motion de soutien aux arbitres face aux violences.

Le Conseil d’Administration de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football, réuni en séance le lundi 03 mars 2025, tient à exprimer sa profonde indignation et sa vive préoccupation face aux incidents inacceptables qui ont émaillé plusieurs rencontres ces derniers week-ends, tant au niveau professionnel qu’amateur.

Les agressions verbales et physiques dont ont été victimes plusieurs arbitres, notamment sur notre territoire (en Côte-d’Or dernièrement), sont inadmissibles et contraires aux valeurs du football que nous défendons. Ces faits, qui se multiplient sur les terrains, constituent une menace directe pour l’engagement des officiels de match et, plus largement, pour l’ensemble de notre sport.

L’arbitrage est un pilier fondamental du jeu. Sans arbitres, il n’y a pas de football possible. Leur engagement doit être respecté et protégé. À ce titre, la Ligue Bourgogne- Franche-Comté appelle à une prise de conscience collective et demande à l’ensemble des acteurs – joueurs, dirigeants, éducateurs, supporters et institutions – de s’engager fermement dans la lutte contre ces comportements intolérables.

A titre d’exemple, l’initiative de la direction régionale de l’Arbitrage de l’action « Capitaine/Arbitre » mise en place depuis le début de la saison et déployée sur l’ensemble des compétitions régionales s’inscrit pleinement dans cette volonté de responsabiliser les acteurs, de dialogue respectueux et apaisé, mais aussi de fermeté, lorsque les contestations viendraient à apparaître.

Par cette motion, nous affirmons notre soutien total aux arbitres et demandons :

1. Une application stricte des sanctions à l’encontre des auteurs de violences, conformément aux règlements en vigueur.

2. Un renforcement des mesures de prévention et de sensibilisation, en lien avec les Districts et les clubs, pour promouvoir le respect de l’arbitrage.

3. Une réflexion concertée avec les instances nationales pour renforcer la protection des officiels et garantir un environnement serein sur et autour des terrains.

Le football est avant tout un sport de respect et de passion. Il est de notre responsabilité collective de préserver ces valeurs et de garantir aux arbitres l’exercice de leur mission dans des conditions optimales de sécurité et de sérénité.

Adoptée à l’unanimité par le Conseil d’Administration de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football dont sont membres les 7 Président(e )s des Districts, cette motion sera portée auprès des instances nationales et locales afin d’appuyer toutes les initiatives visant à protéger et valoriser l’arbitrage.