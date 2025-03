Baubigny - 600 m de pure adrénaline : la 2e édition de la Course de Caisses à Savon débarque le samedi 28 juin !

Des descentes décoiffantes, des véhicules loufoques et une ambiance survoltée : voilà ce qui vous attend ! Le samedi 28 juin 2025, la Course de Caisses à Savon fait son grand retour. Un défi mécanique où chaque bolide, conçu avec ingéniosité (ou témérité), devra affronter une piste redoutable. Vitesse, style et boulons mal vissés : qui osera défier la gravité ?