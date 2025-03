AVIS DE DECES - Madame Colette MORLAC

GERGY - CHALON-SUR-SAÔNE



Thierry et Isabelle,

Corinne et Philippe,

ses enfants ;

Cécile et François, Pierre et Marion, Anne-Sophie et Karim, Edouard et Mathilde, Clémence, Laure et Michée,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

sa nièce et ses enfants ;

ses cousins,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Colette MORLAC

survenu dans sa 92e année.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 13 mars 2025, à 15 heures, en l'église de Gergy, suivie de l'inhumation au cimetière Nord.

La famille rappelle à votre souvenir

Monsieur Michel MORLAC

son époux, décédé en 2022.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.