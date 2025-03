Le MEDEF de Saône et Loire salue la décision du Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté de mettre fin au versement mobilité régional

SUSPENSION DE LA MOBILISATION CONTRE LE VERSEMENT MOBILITE

REGIONAL (VMR) EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

La mobilisation engagée par le MEDEF BFC et la CPME BFC a porté ses fruits. Grâce à l’action conjointe des ventrepreneurs, des citoyens, des élus et des organisations engagées, la Région Bourgogne-Franche-Comté ne bmettra pas en application le Versement Mobilité Régional (VMR) en 2025.

Suite à nos échanges avec la Présidente de Région et aux récentes annonces de son Vice-Président aux finances, vdevant les membres du CESER BFC, il est confirmé que la Région BFC ne votera pas la mise en place de cette taxe bavant la tenue des Assises nationales de la mobilité en mai 2025. Cela signifie concrètement que le nouvel impôt VMR ne sera pas appliqué cette année dans notre région. Nous remercions la Présidente de région, pour son écoute et notre dialogue constructif. Nous soutenons le développement des transports en commun, mais celabne doit pas se faire au détriment de la compétitivité des entreprises. Avec des solutions alternatives, nous pouvons à la fois préserver cette compétitivité et assurer un financement durable et efficace des transports publics.

Une mobilisation décisive

Depuis le 21 février 2025, notre campagne a démontré l’opposition massive à ce nouvel impôt :

▪ 1 696 signatures sur la pétition en ligne

▪ 644 675 vues du texte de notre pétition en ligne

▪ 455 partages sur les réseaux sociaux pour amplifier notre message

L’engagement collectif a permis de faire entendre la voix des entrepreneurs soucieux de préserver l’attractivité et le développement économique de notre territoire.

Une vigilance maintenue pour l’avenir

Si cette décision est une étape importante, nous restons attentifs aux évolutions des discussions à venir. Nous continuerons à défendre des solutions alternatives au VMR pour assurer un financement des transports publics sans alourdir la fiscalité des entreprises.

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé à cette mobilisation. Grâce à vous, nous avons su faire entendre notre voix et préserver notre compétitivité.

La mobilisation étant aujourd’hui suspendue, nous restons en veille et mobilisés pour la suite des discussions.