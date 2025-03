Les femmes qui ont marqué l’histoire s’affichent en couleur au SMR BOUCICAUT

Connaissez-vous Malala YOUSAFSAY, Nadia BOULANGER ou Anita CONTI ?

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, le centre de rééducation de la Croix-Rouge a mis à l’honneur ces femmes qui ont fait l’histoire et bien d’autres.

Grâce au travail de deux stagiaires, Alice et Maëlla, une fresque présentant des dizaines de biographies d’artistes, personnalités politiques, scientifiques, intellectuelles… est installée en salle d’animation. Des quizz sur les pionnières ont été distribués dans tous les services : « Connais-tu ces femmes remarquables ? » et un test de personnalité « quelle pionnière es-tu ? » à faire entre collègues. Ces questionnaires permettent de partager un bon moment et incitent à en savoir plus sur ces personnalités remarquables présentées en salle d’animation.

Des collègues ont réalisé des pochoirs avec des portraits de femmes extraordinaires le 5 mars avec notre intervenant en arts plastiques Patrice MORTIER. Les patients ont également peint à la bombe ces portraits qui décorent notre salle d’animation avec leur aspect moderne et coloré.

Les visages de Coco CHANEL, Edith PIAF, Olympe DE GOUGES, Georges SAND, Brigitte BARDOT, Simone VEIL, ou encore Marguerite BOUCICAUT ont donc donné une tonalité féminine originale à notre salle d’animation.

Le 8 mars, notre animateur a distribué les questionnaires en famille pour mettre en valeur l’exposition pédagogique et artistique sur les pionnières.

Sur chaque poste informatique, des citations et des informations sur les droits des femmes dans le monde sont affichés tous les jours du 10 au 22 mars. Par exemple, les françaises peuvent travailler sans l’accord de leur mari depuis 1965, mais les afghanes plus du tout depuis 2025...

Au SMR BOUCICAUT, mars 2025 est le mois des femmes d’hier et d’aujourd’hui pour mettre en valeur leurs histoires et leurs droits, celles qui soignent et toutes les autres !