EDF et le CCAS de la ville de Chalon renouvellent leur partenariat face à la précarité énergétique des Chalonnais

Frédéric Marascia, Directeur Développement Territorial Bourgogne EDF et Gilles Platret, Président du CCAS de la ville de Chalon ont renouvelé le partenariat en faveur des foyers les plus défavorisés.

Entre 2019 et 2024, le nombre de foyers accoompagné sur la question de la précarité énergétique est passé de 17 à 300. Signe que le travail d'accompagnement mené est toujours plus connu par les usagers, a tenu à préciser Gilles Platret et Bruno Legourd.

L'accompagnement des personnes en difficulté inscrit depuis longtemps chez EDF

Frédéric Marascia a rappelé que ce dispositif d'accompagnement des foyers les plus en difficulté n'est pas une nouveauté chez EDF. "Il y a un vrai lien entre les travailleurs sociaux et les conseillers client solidarités d'EDF depuis une trentaine d'années". Avec le renchérissement des prix de l'énergie, le nombre de foyers sollicitant l'accompagnement n'a fait que croître ces dernières années.

Concrètement quelles sont les mesures mises en place ?

Après l'examen de la situation, travailleurs sociaux de la ville et agents EDF examinent conjointement les solutions à apporter, afin que "l'énergie ne soit pas une simple variable d'ajustement" rappelle Gilles Platret. Des échéanciers de règlement plus longs sont mis en place, permettant aux usagers des échéances nettement plus faibles. Un portail d'accès, le PASS, permet aux travailleurs sociaux, un accès sécurisé pour les demandes en ligne avec un suivi 24h/24.

Pour la seule Saône et Loire, ce sont 100 000 euros de contribution par EDF au Fonds de Solidarité pour le logement, rappelle Frédéric Marascia. Un fonds qui mobilise au niveau national près de 20 millions d'euros. Un dispositif qui permet aux usagers de bénéficier d'aides pour régler les factures.

La ville de Chalon a mis en place également pour les familles les plus précaires, écartées pour une raison ou une autre du bénéfice du chèque énergie, un dispositif de substitution, a insisté Bruno Legourd. Un dispositif intermédiaire dans des "situations de rupture", liées au veuvage ou à une séparation.

L'idée est de mettre fin aux coupures pour impayés

C'est un engagement porté par EDF depuis longtemps, afin de limiter le recours aux coupures d'alimentation d'électricité. Depuis 2022, c'est une limitation de la puissance distribuée qui a été mise en place. Un minimum permettant aux plus précaires de bénéficier d'une alimentation malgré les impayés.

Un service Accompagnement Energie

Avant d'aller vers des siutations hors de contrôle, EDF a mis en place un service gratuit d'accompagnement Energie. L'idée étant de trouver avec les clients les solutions, contrat d'énergie mieux adapté, meilleure compréhension de la consommation, conseils éco-gestes. Chaque année, ce sont plus de 700 000 foyers qui bénéficient du dispositif à l'échelle nationale.

De nombreuses solutions pratiques existent, alors n'hésitez pas à vous rapprocher des services EDF avant de vous retrouver dans une situation trop complexe à gérer.

Laurent GUILLAUMÉ