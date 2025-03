AVIS DE DECES - Monsieur Antony BASTOS

CHALON-SUR-SAÔNE



Nathalie CRESPIN et

David AUGEARD,

sa maman et son beau-papa ;

Yohan et Claire, Fêliciano,

ses frères et sa belle-sœur ;

Catherine BOUVERET,

Didier CRESPIN, sa tante, son oncle et leurs conjoints ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Antony BASTOS

survenu le 10 mars 2025,

à l'âge de 36 ans.

La cérémonie sera célébrée lundi 17 mars 2025, à 14h15, en la salle de cérémonie au 115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Antony a rejoint son papa,

Fernando

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.