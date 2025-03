AVIS DE DECES - Madame Rolande GALLAND née GAUDILLAT

GERGY



Patrick Galland,

Catherine et François Dornier,

ses enfants ;

Manon et Alexandre,

Théo et Chloé,

ses petits-enfants ;

Constance et Côme,

ses arrière-petits-enfants ;

Marie-Claude Dufour,

son amie de toujours ;

André et Nicole Galland,

son beau-frère et sa belle-sœur ;

ainsi que Nadine et Maurice,

la famille Gaudillat,

ses cousins et cousines,

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rolande GALLAND

née GAUDILLAT

à l'âge de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 19 mars 2025 à 10h30 en l'église de Gergy. Rolande repose à la chambre funéraire Guillon 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.