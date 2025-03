AVIS DE DECES - Monsieur Raymond JACQUIER

CHALON-SUR-SAÔNE - LES CHARREAUX - SAINT-LOUP-DE-VARENNES - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN



Jocelyne(†), Gérard et Danielle, Alain(†), Dominique et Sylvie(†), Patricia et Fabien, Hervé et Christelle, ses enfants ;

Carole, Delphine, Sandra, Eddy, Gaëlle, Jean-Baptiste, Nicolas, Oriane, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants ;

Marc, son frère ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond JACQUIER

survenu le 13 mars 2025, dans sa 99ème année.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 21 mars 2025, à 10h30, en l'église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy.

Raymond a rejoint son épouse

Jeannine

décédée en 2011.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements