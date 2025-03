200 emplois à pourvoir au Forum de l’emploi de Chevigny le 25 mars

La Ville de Chevigny-Saint-Sauveur organise une nouvelle édition du Forum de l’Emploi le mardi 25 mars, de 14 h à 18 h au Polygone (Parc de la Saussaie). Plus de 50 entreprises et organismes publics seront présents, environ 200 emplois sont à pourvoir dans des entreprises locales. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Que ce soit pour changer de travail, en retrouver un après une perte d’emploi, ou réfléchir à de nouvelles pistes professionnelles, le Forum de l’Emploi organisé par la Ville de Chevigny et ses partenaires viendra proposer des réponses à ces besoins.

Plus de 50 entreprises et organismes publics seront réunis au Polygone le mardi 25 mars après-midi pour recevoir et échanger avec le public. Environ 200 emplois sont à pourvoir chez des entreprises locales telles que Euroflaco, Terre Azur ou encore Eurogerm.

Pour le Maire de Chevigny, Guillaume Ruet, « les carrières ne sont plus linéaires et évoluent vite aujourd’hui. La Ville et ses services sont mobilisés pour aider les Chevignois à retrouver un emploi ou à changer de vie. D’ailleurs, la commune aura elle-même un stand pour présenter ses métiers, très nombreux dans une collectivité ! »

Les partenaires du Forum de l’Emploi 2025 de Chevigny sont France Travail, le Conseil départemental de la Côte-d’Or, l’École de la 2e chance, le PLIE, Cap Emploi, la Mission locale et la Promo 16-18.

Renseignements auprès du CCAS de Chevigny-Saint-Sauveur : [email protected]

Communiqué de la mairie