AVIS DE DECES - Monsieur Roger REMANDET

CHALON-SUR-SAÔNE - SEVREY - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Muriel LAURENT, sa compagne ;

Pierre REMANDET, Christine REMANDET, Geneviève STEMPFLER,

ses enfants et leurs conjoint(e)s ;

Amandine REMANDET, Marie REMANDET, Orane STEMPFLER,

Valentine STEMPFLER, ses petites-filles et leurs conjoints ;

Anaîs, Thelma et Vera, ses arrière-petites-filles ;

Audrey LAURENT,

les familles REMANDET, PETITJEAN, GUENARD, parents et alliés,

font part avec une grande tristesse du rappel à Dieu de

Monsieur Roger REMANDET

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 mars 2025,

à 10 heures, en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône, suivie de l'inhumation dans l'intimité familiale au cimetière de Sevrey - 71100.

La famille rappelle le souvenir de son épouse,

Renée REMANDET née PETITJEAN

décédée en 2000.

Pas de fleurs, ni de plaques.

Pas de visites au défunt.

Des dons pourront être effectués au bénéfice de l'Association ONCOSUP (Docteur Mélis, Hôpital privé Sainte Marie).

La famille tient à exprimer sa vive reconnaissance aux services des Docteurs MELIS et HOUDELETTE et à l'ensemble des personnels de l'Hôpital privé Sainte Marie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.