Suite à un changement de dernière minute, Cédric Burtin vous fait un cadeau exceptionnel

uniquement valable vendredi 21 mars et samedi 22 mars.

Tenez-vous le pour dit ! C'est une occasion unique d'accéder à un tarif inédit à la cuisine du double étoilé Cédric Burtin. Avec un décalage de dernière minute de la prestation qui devait être assurée à New York ce week-end, le restaurant de Saint-Rémy est finalement ouvert. Vendredi et samedi, c'est une offre exceptionnelle proposée à savoir une remise de 50 % sur le second menu.. ! N'hésitez pas à vous rapprocher du restaurant... Il n'y en aura pas pour tout le monde !