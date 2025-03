La mayonnaise a pris entre le Lycée Mathias et le Club alpin de Chalon !

La collaboration entre le CAF Chalon et le Lycée Mathias, par le biais de la section sportive Escalade mise en place en septembre 2023, porte déjà ses fruits, puisque les élèves de l’Association sportive du lycée se sont qualifiés ce mercredi pour les championnats de France UNSS qui auront lieu du 19 au 21 mai prochain à Briancon !



En effet, à l’issue de trois journées de compétitions au niveau départemental à Macon, Charolles et au Creusot, les 2 équipes de la section sportive du lycée Mathias de chalon s’étaient qualifiées pour le championnat académique ce mercredi au forum des sports de Beaune.

L'Association Sportive du lycée Mathias a ainsi confirmé sa domination au niveau académique en hissant ses 2 équipes sur les 2 plus hautes marches du podium au forum des sports de Beaune au terme d’une compétition qui réunissait 17 équipes.



L’équipe 1, composée de Zoé, Gaelle, Matis et Arthur réalise un total de 345 points sur 360 possible. Quant à l’équipe 2, composée de Romane, Ciélo, Gabin et Soliman elle talonne l’équipe de ses partenaires d’entrainement à seulement 5 points !



Catherine Etievant, l’enseignantes d’EPS responsable de la section et de l’association sportive escalade ne pouvait qu’être satisfaite de son groupe de grimpeurs qu'elle félicite ainsi que Lilou, Liya et Eloi qui ont officié comme juges et ont validé le niveau de juge académique.



A ce propos, si des futurs lycéens souhaitent rejoindre la section sportive scolaire escalade du lycée Mathias les dossiers d’inscriptions sont disponible auprès du lycée ou directement auprès de Madame Etievant par mail : [email protected]

Les dossiers sont à remettre au plus tard le 18 avril.