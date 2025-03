REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - Budget 2025 : "la gauche taxe et coupe pour ne pas toucher à ses gaspillages " déplorent les élus RN

Communiqué de presse

Lors de la séance budgétaire du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, alors que la majorité socialiste rendait tout débat impossible par ses insultes et ses hurlements, le Rassemblement National a été, une fois encore, le seul groupe à proposer des amendements de bon sens et un budget alternatif visant à restituer leur argent aux Bourguignons et aux Francs-Comtois.

Face à un budget de renoncement sacrifiant notamment la jeunesse, avec une diminution de 18 millions d’euros pour les investissements dans les lycées et une baisse de 4 millions d’euros dédiés aux politiques jeunesse, les élus du Rassemblement National ont présenté 15 amendements visant à réaliser 65 millions d’euros d’économies, à investir 40 millions d’euros dans de nouvelles dépenses utiles et à réduire de 20 millions d’euros la taxe sur les cartes grises.

Les économies proposées, représentant 65 millions d’euros, concernent principalement la suppression des agences inutiles et autres comités Théodule, la suppression des budgets dédiés à la formation linguistique des migrants, à la communication, ainsi qu’aux dépenses idéologiques liées aux fausses énergies renouvelables et à la politique de la ville.

Les 40 millions d’euros de nouvelles dépenses prévues sont destinées à lutter contre la délinquance, à favoriser la consommation locale dans les cantines de nos lycées et dans les services communaux, à soutenir les agriculteurs dans la vaccination de leurs élevages, à faciliter l’accès au permis de conduire pour les jeunes ruraux et à redonner des moyens aux clubs sportifs, notamment pour l’équipement des sections handisport.

Ce budget est une alternative positive face à celui présenté par la majorité de gauche, qui ne propose aucune politique nouvelle, multiplie les coupes sombres et aboutit à un endettement et un emprunt records.

« N’en déplaise à la gauche, si le RN propose des coupes budgétaires dans des agences inutiles ou dans l'art contemporain, qui ne concerne qu’une minorité privilégiée, c’est précisément pour éviter ce qu’elle pratique elle-même : supprimer les aides à l’investissement dans les lycées privés, réduire les moyens alloués à la jeunesse et modifier constamment les règlements afin de diminuer les aides au permis de conduire, au patrimoine et aux clubs sportifs. L’attitude de plus en plus hostile de la gauche régionale révèle en réalité la panique de la majorité, incapable d'avoir une vision claire pour la région et de débattre sur les projets concrets, préférant se perdre en accusations honteuses et en propos diffamatoires. Pendant que la gauche hurle et insulte, les habitants de Bourgogne Franche-Comté constatent que seuls les élus du Rassemblement National parlent des questions essentielles : la jeunesse, la sécurité, les transports et l'emploi. » - Julien Odoul