FOOTBALL - La Ligue Bourgogne-Franche Comté s'engage contre le racisme

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football poursuit son engagement dans la lutte contre toutes les formes de violences et de discriminations.

Une nouvelle procédure en application

Face à l’augmentation des propos racistes et/ou homophobes dans les procédures disciplinaires, le Conseil d’Administration de la Ligue a validé le 7 février dernier une procédure, élaborée par un groupe de travail d’experts, visant à harmoniser et clarifier les actions à mettre en place en cas de comportements racistes et/ou homophobes qui seraient constatés lors des rencontres de nos compétitions régionales.

Tous les acteurs et actrices du football, quel que soit leur rôle, sont concernés par cette lutte : arbitres, délégués, observateurs, supporters, dirigeants, entraîneurs, joueurs et joueuses… Face à l’urgence de la lutte contre ces violences et discriminations, la procédure entre en vigueur à compter de ce jour et concerne l’ensemble des compétitions de niveau régional, toutes catégories confondues.

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football compte sur l’action de toutes et tous. Ensemble, agissons pour que le racisme et l’homophobie disparaissent de notre sport !