Chalon-sur-Saône : Succès du ‘Salon de l’Emploi’ organisé par le Grand Chalon au Parc des expositions !

Découvrez les exposants et les personnalités présentes par le photoreportage info-chalon.com

De nombreuses entreprises, beaucoup de visiteurs au cours de la journée, de nombreux partenaires et plus de 2 000 offres d’emploi dans différents secteurs d’activités (Restauration, industries, Transports et logistique, métiers de la sécurité, aide aux personnes à domicile, agroalimentaire, BTP…) c’est un beau salon qu’avait organisé le Grand Chalon avec ses partenaires : Pôle Emploi, les Sociétés de Recrutement par Intérim, la Mission Locale, l’Etat et toutes les entreprises présentes, ce jeudi 27 mars de 9 heures à 17 heures 00, dans le Parc des Exposition, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Ce forum de l’emploi a connu un réel succès avec la présence de nombreuses enseignes connues sur le secteur de Chalon et du Grand Chalon.

Grâce à ce salon porté par le Grand Chalon et ses partenaires, les demandeurs d’emploi où les personnes en quête de reconversion ont pu échanger avec les intervenants ou avoir la possibilité de transmettre leur candidature dans le but de faire un essai avec les différentes entreprises représentées et pourquoi-pas décrocher un emploi.

Clin d’œil à l’équipe sympathique du stand de Flex Emploi

Au stand de la Police Nationale,

Au stand de la Gendarmerie

Au stand du groupe Blondel de Sobotram

