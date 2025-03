Espace des Arts : samedi soir Dj sets party / La Furious Party #2

Samedi 29 mars — 21h ROTONDE

Portée par l’Espace des Arts & DFT, cette soirée est une immersion brute et viscérale dans l’âme de la musique électronique. DJ sets survoltés, lives envoûtants et une énergie collective explosive : ici, la fête est un rituel, un battement de cœur amplifié par les basses.

La musique électronique n’est pas qu’un son, c’est un mouvement, une transe, une furie. Prêt.e à plonger ?

Jaguar Maudit : Aux prémices de ses mixes, il apprivoise les potards et affine son art. Après plusieurs DJ sets disséminés ici et là, il passe à la vitesse supérieure avec une approche plus intense et instinctive.

Gemie : Extraterrestre envoyée sur terre pour faire trémousser les fesses, Gemie trouve sa joie dans l’exubérance de la house teintée de disco, techno et trance. Mêlant avec de l'espièglerie des sons funky, acid, deep & sweet, la toile sonore qu’elle tisse de ses doigts de fée est pleine de délicatesse et surprise.

BdL : Stéphanoise d’origine, BdL s’est imprégnée des vibrations urbaines de capitales culturelles telles que New-York, Dublin, et Paris pendant plusieurs années. Ces voyages lui ont permis de s’immerger dans un multitude de mouvements musicaux (House, Techno, Trance, hip hop, afrobeats, ..) qui colorent aujourd’hui ses sets incisifs allant de la House électrisée à la Driving Techno.

Cl.oveer : Bercée par la musique depuis toute petite, Cl.oveer débute au piano avant d’approfondir sa passion en musicologie. En 2024, elle se lance dans le mix et explore un univers où house et techno se rencontrent. Avec des sets intenses et immersifs, elle mêle énergie brute et textures hypnotiques pour transporter le public dans un voyage sonore vibrant.

LA FURIOUS knows you’re ready for it.

>> INFOS PRATIQUES << Samedi 29 mars de 21h à 2h à La Rotonde, Espace des Arts - Nouveau bar (CB et espèces) - 5€ / Billetterie sur place (CB et espèces) - Vestiaire.